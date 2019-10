Napoli fermato sullo 0-0 a Genk, il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti commenta a Sky Sport: "È stata una buona partita, abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla ma siamo stati poco efficaci nella finalizzazione e anche un po' sfortunati con tre pali. Nel finale abbiamo spinto, ma gli spazi erano ormai chiusi. Rischi? Qualcosa soltanto su una scivolata, per il resto abbiamo controllato bene e l'impegno della squadra c'è stato. È un punto in più, ce lo prendiamo e pensiamo alla prossima con il Salisburgo. Hanno cercato di contrattaccare, non sono stato sorpreso, immaginavo che sarebbe stata la strategia del Genk per stasera. Se mi aspetto ora una reazione rabbiosa in campionato? Diciamo che ha una visione apocalittica. Come detto, se il Salisburgo non batte il Liverpool avremmo tre punti su di loro. In campionato? Certo, l'obiettivo è recuperare terreno rispetto alle prime due".