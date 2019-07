Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo la partita contro il Liverpool:



PEPE’ – “Deluso per il fatto che Pépé stia andando all’Arsenal? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, vi dico che non sono deluso. Il mercato è ancora lungo, abbiamo altri giocatori ancora in vacanza che sono molto forti come Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz. Noi stiamo sicuramente cercando giocatori, e se ci sono opportunità le coglieremo”.



ICARDI – “E’ un giocatore dell’Inter. Io ora penso a Milik che ha segnato o a Mertens che ha fatto una super partita. Milik è ancora un po’ indietro, fuori forma rispetto agli altri, è anche a causa della sua struttura fisica. Insigne a sinistra? A livello offensivo deve prendere iniziativa come ha fatto oggi”.



GRANDE COLPO – “C’è la voglia di fare un grande colpo, anche da parte della società. Vediamo la possibilità più concreta, ce ne sono diverse molto interessanti”.