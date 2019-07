Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato dal ritiro di Dimaro ai microfoni di Sky Sport: "Mercato? Ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve alla squadra. Il 31 agosto saremo perfetti. Iniziano ad arrivare tutti i calciatori, a definire meglio la squadra dopo le vacanze. Stiamo cercando di consolidare quello che avevamo l’anno scorso, provando un pressing più offensivo. Queste partite ci permettano di provare quello. Gaetano e Insigne i migliori? Insigne si trova a suo agio in quella posizione, per me può giocare in tutte le posizioni dell’attacco".