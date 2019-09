Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro il Brescia. Domenica prossima c'è lo scontro diretto tra Inter e Juventus, ma l'allenatore azzurro ha spiegato che è concentrato solo sulla sua squadra: "Non mi interessa come finisce quella partita, sto pensando di più alla nostra gara contro il Torino". Mertens e compagni giocheranno domenica prossima alle 18 in casa della squadra di Mazzarri.