A TV Luna, Ancelotti racconta il suo piano per battere la Juve. "Come si fa? - risponde il tecnico - Migliorando la qualità della rosa, non serve prendere un nome per scaldare la piazza. Questa deve scaldarsi vedendo una squadra che gioca bene. Il 31 agosto saremo pronti e tutti concreti". L'allenatore partenopeo ha poi parlato anche di James Rodriguez: "Sono molto legato a lui perché ha fatto molto bene con me. Lo stimo moltissimo e sicuramente con lui miglioriamo la squadra, ma ci sono anche altri profili che stiamo valutando con la Società. L’ho voluto io al Bayern Monaco ma purtroppo sono andato via dopo due mesi. L’anno scorso ha avuto più difficoltà perché l’ambiente non è stato facile per lui. Non ha bisogno di rilanciarsi perché è un grande calciatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo".