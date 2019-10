Non è stata una serata facile quella di Carlo Ancelotti, che con il suo Napoli ha pareggiato per 0-0 in casa del Genk in Champions League, dopo la bella vittoria all'esordio stagionale in Europa contro il Liverpool. E i quotidiani sono partiti all'attacco del tecnico, in particolare con il 4.5 de Il Mattino: "Stupisce tutti con l'esclusione di Insigne e quella di Mertens, l'attaccante più in forma. La scommessa si rivela un buco nell'acqua perché Lozano e Milik non combinano niente. Nemmeno con i cambi riesce a vincerla". Poco più alto il 5 de La Gazzetta dello Sport: "Le sue scelte non convincono, la migliore ci pare l'ingresso di Mertens, ma la squadra non si sveglia. Non è sfortuna".