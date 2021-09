Anche durante la pausa per le Nazionali, il grande calcio targato Napoli non si ferma. In vista di Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Benevento in amichevole lunedì 6 settembre alle ore 21,00 allo stadio Maradona. L’ingresso sarà aperto a tutti al prezzo simbolico di 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori. Per chi non potesse essere presente allo stadio, l’incontro sarà trasmesso gratuitamente, in diretta sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky), ed anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre. La partita sarà un test molto importante in vista della sfida contro la Juventus