2









Arriva dal sito ufficiale del Napoli il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso.



IL REPORT COMPLETO - "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio e lavoro di scarico. Successivamente ripetute di corsa ed esercizi finalizzati alla forza. Terapie e palestra per Insigne". Secondo quanto riportato da Sky Sport, ancora tamponi questa mattina per tutti i giocatori azzurri. Nell'ultimo giro di test, nessun giocatore è risultato positivo.