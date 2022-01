In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico.

Ancora due positivi nel Napoli. Si tratta di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. Lo ha comunicato la società partenopea con un tweet sul profilo ufficiale. "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo". Oggi è prevista la partenza per Torino della squadra, ASL permettendo.