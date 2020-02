Il Napoli fatica, ma vince ancora: secondo successo consecutivo per gli azzurri di Gattuso, che passano 4-2 in casa della Sampdoria e si portano così a -2 dalla zona Europa League, dal sesto posto occupato dal terzetto Cagliari-Milan, Parma.



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez (23' st Maroni), Linetty, Ekdal, Jankto (34' st Vieira); Quagliarella (30' st Bonazzoli), Gabbiadini. A disp.: Seculin, Falcone, Chabot, Barreto, Askildsen, La Gumina, Léris, Murru, Bertolacci. All. Ranieri.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas (34' st Politano), Lobotka (16' st Demme), Zielinski; Callejon (27' st Mertens), Milik, Insigne.A disp.: Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Llorente, Lozano. All. Gattuso.



ARBITRO: La Penna di Roma



MARCATORI: 3' pt Milik (N), 16' pt Elmas (N), 26' pt Quagliarella (S), 28' st Gabbiadini (S, su rig.), 38' st Demme (N), 53' st Mertens (N)



NOTE: Ammoniti: Jankto, Ekdal, Ramirez, Linetty (S); Elmas, Demme, Politano (N). Recupero: 8' pt.