Altra possibile tegola per ilin vista del big match del prossimo 6 gennaio contro la. Il club partenopeo ha infatti comunicato la positività aldi, risultato contagiato in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore classe 1996, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il centrocampista stava per tornare a disposizione di mister Spalletti dopo l'infortunio, ma ora la sua presenza per la sfida di Torino è più che mai in dubbio. Ancora positivo anche Lorenzo Insigne, che ha già saltato la gara di campionato contro lo Spezia.