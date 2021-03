Tensioni, sfoghi, un clima bollente all’interno dello spogliatoio. Il Napoli si avvicina a 90' decisivi contro il Bologna portandosi dietro un clima terribile. Come scrive calciomercato.com: "L’armistizio tra il presidente De Laurentiis e Gattuso per ora regge, ma un eventuale crollo con Bologna potrebbe rimettere tutto in discussione. A colpire di più è stato il duro sfogo di Lorenzo Insigne al fischio finale della partita con il Sassuolo. Il suo labiale, all’uscita dal campo, ha scosso lo spogliatoio. “Squadra di m….”, parole che il capitano a freddo ha provato a spiegare ai compagni: si è scusato, ha capito di aver esagerato, di non aver dato l’esempio, ma ha anche invitato tutti a riflettere sul rendimento di un gruppo nato e pensato per lottare per le posizioni di vertice, relegato invece a metà classifica". Clima bollente, spogliatoio in difficoltà. E ora?