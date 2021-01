Domani la Juventus si giocherà il primo titolo della stagione, la prima volta per Andrea Pirlo nella carriera da allenatore. Davanti ai bianconeri ci sarà il Napoli, reduce da un travolgente 6-0 contro la Fiorentina e alle prese con qualche defezione. Ecco il report dell’allenamento odierno della squadra di Gattuso: “La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Di seguito, sul campo 2, lavoro di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con tiri in porta. Petagna ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.