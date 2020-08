1









A un passo dalla cessione. La Juve, che pure si era interessata ad Allan, sembra destinata a dover dire addio alla possibilità di ingaggiare il centrocampista brasiliano. Come racconta Calciomercato.com nel suo futuro, infatti, c'è l'Everton. Ancelotti lo ha voluto e presto potrà allenarlo nuovamente. Il Napoli incasserà circa 35 milioni di euro per la cessione del brasiliano. Serve far cassa, serve sfoltire una rosa al momento troppo ampia. "Vendere Allan in questo momento storico è la soluzione migliore per tutti", scrive il portale specializzato. E per ora non si registrano nuove mosse da parte di Paratici.