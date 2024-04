Aureliosembra ormai intenzionato a portare alanche Antoniocome allenatore, oltre a Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo . E per convincerlo è pronto a trattare con il Tottenham per un giocatore che il tecnico salentino ha sempre apprezzato molto: si tratta di un altro ex bianconero, Dejan, approdato tra le file degli Spurs dopo la deludente esperienza alla. Chiaro, comunque, che lo svedese non costerà poco, avendo un contratto con il club inglese fino a giugno 2028. Lo riporta Radio Kiss Kiss.