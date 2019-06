Il Napoli è disposto a tutto pur di mettere le mani su James Rodriguez. In partenza dal Real Madrid dopo due anni di prestito al Bayern Monaco, il trequartista colombiano è il primo obiettivo di Carlo Ancelotti per rinforzare la rosa azzurra. Secondo quanto riportato da As in Spagna, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a una scelta clamorosa per convincere James: concedergli la storica maglia numero 10 di Diego Armando Maradona, che non ha padrone dal 2004/05, quando a vestirla per l'ultima volta fu Emanuele Berrettoni.