Il Napoli vuole Mauro Icardi. Per soffiarlo alla Juventus e mettere a segno un grande colpo per dare l'assalto al prossimo scudetto con ancora più convinzione, ma soprattutto per soddisfare la richiesta di Carlo Ancelotti di rinforzare il reparto offensivo, insieme all'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i partenopei sono pronti a mettere sul piatto anche Lorenzo Insigne per convincere i nerazzurri. A quel punto, però, sarà da convincere Icardi, che preferisce la pista Juventus per il proprio futuro.