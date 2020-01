Your browser does not support iframes.

Dal pubblico del San Paolo, dopo la sconfitta con la Fiorentina - la quarta di fila, non accadeva da metà degli anni Novanta -, sono piovuti fischi, cori, rabbia. Ma soprattutto è piovuto un rimpianto generale, quello che riguarda Maurizio Sarri. Settimana prossima, l'ex tecnico azzurro torna al San Paolo da avversario. lo farà in uno stadio che non ha più quel calore, né quella passione che conosce bene. Lo farà soprattutto con i colori della Juventus, la squadra contro cui Napoli ritrova davvero compattezza. Sembra un segno del destino: la gara che vale virtualmente una stagione per risalire la china. O magari per affondare definitivamente. Intanto, sui social, è tutto un grande rimorso: da Sarri a quanto accaduto con Ancelotti, Napul è... niente più. Scorri nella nostra gallery...