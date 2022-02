Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly piace a molti club, tra questi c'è anche l'interesse della Juventus. Tuttavia come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Barcellona sarebbe fortemente interessato al difensore. Una pista che sarebbe gradita da Aurelio De Laurentiis che non gradirebbe vedere il suo pupillo in difesa trasferirsi alla Vecchia Signora e che farebbe di tutto per poter ostacolare il trasferimento.