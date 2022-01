Lorenzo Insigne andrà a giocare in MLS, al Toronto, ma non in questa stagione. Il capitano del Napoli chiuderà il campionato in Italia, poi si trasferirà a luglio in Canada. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, lunedì prossimo dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo: un contratto di cinque anni e mezzo con un compenso annuale di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit.