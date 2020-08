Nei giorni scorsi il Napoli si era mosso in gran segreto per Merih Demiral. Il difensore turco è l'obiettivo numero uno del ds Giuntoli pronto a fare follie per l'ex Sassuolo. Tra Juve e Napoli ci sono contatti continui da mesi con il futuro dell'attaccante polacco Arek Milik sul piatto, quello di Demiral potrebbe essere un discorso a parte ma i bianconeri sono stati chiarissima: è incedibile, non si tocca. Il club punta molto sul giocatore e Pirlo vuole valorizzarlo dopo una stagione complicata per la rottura del crociato.