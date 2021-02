1









Il Napoli che si prepara alla gara di sabato alle 18 contro la Juventus è una squadra completamente a pezzi. L'ultimo ko contro il Genoa ha affondato quasi del tutto Rino Gattuso, che ora sta perdendo anche il posto dello spogliatoio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale alcuni giocatori avrebbero criticato l'allenatore per i suoi metodi e per averli schierati fuori ruolo. E' caos totale anche in società, dove i rapporti si sono incrinati anche tra il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis, che non ha gradito alcuni acquisti.