3









"Una grande possibilità per rilanciare il nostro turismo, un ritorno di immagine molto forte per la Regione". Così l'ha spiegata il governatore Marco Marsilio, che ha dato l'ultimo okay al finanziamento da 6 milioni direttamente dalla Regione Abruzzo al Calcio Napoli. "Nell’ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza - si legge nel bilancio -, la Giunta Regionale dell’Abruzzo stanzia un milione e 220mila euro annui per gli esercizi 2021-2025 al Napoli Calcio".



FINISCE IN PROCURA - Secondo quanto riportato da Repubblica, il collegio dei revisori aveva però sollevato una serie di perplessità sulle modalità della spesa, poi superate. Il capogruppo del PD, Silvio Paolucci, aveva avanzato accuse decisamente gravi: "Hanno utilizzato l’argomento dell’urgenza per legittimare una Convenzione del valore di 14 milioni di euro: non vale solo per i prossimi quattro anni, ma per i prossimi undici". Ecco perché Sara Marcozzi, capogruppo dei 5Stelle, ha inviato gli atti all'Analc e alla Procura dell'Aquila. Sollevando poi due problemi: il primo, sulla totale assenza di bando; il secondo è invece politico: "In piena emergenza Covid, con gli ospedali al collasso è incredibile che la Regione pensi al Napoli. Sottraendo quel denaro a chi ne aveva bisogno".