6









Il Napoli si sente intoccabile, ma il colpo è stato accusato. Anche Zielinski è risultato positivo al tampone: niente Sampdoria ed ennesimo problema di formazione per Spalletti - che può invece negativizzarsi in tempo, magari questo pomeriggio -: gli uomini sono sempre più contati per la squadra partenopea.



DUBBI SULLA SITUAZIONE - Come racconta Il Mattino, sorgono dubbi sulla situazione legata al giocatore: Zielinski era uno deei tre ad essere stato fermato dall'ASL Napoli 2 in occasione della trasferta degli azzurri a Torino contro la Juventus. Con Rrahmani e Lobotka avrebbe dovuto fare quarantena perché entrato in contatto con due positivi: non aveva la terza dose, il polacco, con Green Pass Scaduto. "Noi l'avevamo messo in isolamento perché considerato un contatto stretto", ha raccontato Antonio D'Amore, direttore dell'ASL Napoli 2. "D'altra parte a qualcosa dovremmo servire noi delle ASL. A prevenire fenomeni del genere. Però il calcio deve andare avanti. Ma mi domando: se non avessimo posto Zielinski in isolamento, cosa poteva succedere adesso? Ce ne hanno dette di tutti i colori dopo le nostre disposizioni restrittive e invece se non avessi posto almeno in bolla e in isolamento i tre calciatori ora avremmo tutti il timore di un nuovo possibile cluster all'interno dello spogliatoio del Napoli".



REGOLAMENTO RISPETTATO - Ancora D'Amore a Il Mattino: "Il dipartimento mi ha detto che i tre ragazzi hanno rispettato alla lettera la bolla di isolamento nella quale sono stati posti: si facevano la doccia da soli, si cambiavano da soli e hanno osservato anche all'interno della bolla della squadra le norme di isolamento". Anche per questo il Napoli è tranquillo. Su tutti i fronti.