Il toccante messaggio di Ganago, attaccante del Nantes a cui è morta la figlia di appena 5 anni: "Cari tifosi, questa settimana doveva essere una festa, avevamo l’opportunità di giocare una partita di Coppa contro uno dei più grandi club del continente. Ma, per me, questa sensazione è purtroppo molto lontana. Il mio mondo è crollato e sto attraversando ciò che nessun genitore dovrebbe affrontare. Come sapete, la mia bambina non c’è più. Ma nel mio profondo dolore, voglio dire a voi, tifosi del Nantes, del Lens, del Nizza e di altre squadre, un grande grazie per i vostri numerosi messaggi".