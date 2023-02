Il calciatore del Nantes Moussa Sissoko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve.SULLA GARA - 'Siamo molto motivati e carichi. Non è una partita come le altre, è una sorta di debutto perché siamo di fronte ad una squadra di tutto rispetto. Giocheremo per vincere: dobbiamo entrare in campo con questa concentrazione e convinzione. Non dobbiamo far prendere il sopravvento alla Juventus ma siamo tranquilli. Abbiamo visto dei cambiamenti positivi in questi mesi e vogliamo cavalcare questa onda. Non dobbiamo dimenticare che sarebbe solo metà strada vincere domani perché c’è il ritorno'.JUVE SENZA ESPERIENZA – 'Sì è vero, però nella fase a gironi abbiamo giocato bene, ci siamo fatti le ossa ma domani inizia un’altra fase. Siamo pronti e tutti quanti abbiamo potuto prendere le misure degli avversari che ci aspettano. Siamo di fronte a un grande match'.