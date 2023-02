Attraverso i propri profili social, la lettera di Ignatius, giocatore del Nantes che ha recentemente perso la figlia di 5 anni:"Cari tifosi, questa settimana doveva essere una festa, avevamo l’opportunità di giocare una partita di Coppa contro uno dei più grandi club del continente. Ma, per me, questa sensazione è purtroppo molto lontana. Il mio mondo è crollato e sto attraversando ciò che nessun genitore dovrebbe affrontare. Come sapete, la mia bambina non c’è più. Ma nel mio profondo dolore, voglio dire a voi, tifosi del Nantes, del Lens, del Nizza e di altre squadre, un grande grazie per i vostri numerosi messaggi. Vanno dritti al mio cuore. Voglio anche ringraziare il Nantes e i miei ex club, Lens e Nizza, per il loro supporto. Grazie al calore delle vostre parole, avete dato coraggio alla mia famiglia. È qualcosa che non ha prezzo e che non dimenticherò mai. Grazie a Dio, il funerale della mia piccola Chloé è andato molto bene, ora può riposare in pace. (Oggi mi rendo conto di aver superato la prova più terribile per un padre, niente può più toccarmi o ferirmi.) Mia piccola principessa, tu che sei lassù con il nostro Signore sappi che tuo padre lotterà ancora più duramente affinché tu sia orgoglioso di lui. Ieri sera non ero presente a Torino ma mi avete fatto vibrare e sperare attraverso questa grande prestazione".