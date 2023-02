Il clima resta caldissimo. E a infuocarlo ci ha pensato Angel, con quella serpentina che ha costretto Pallois a una vera e propria parata. Niente da fare per il Nantes: calcio di rigore ed espulsione, decisione che non ha affatto reso felice il pubblico dello stadio.Dalla curva, infatti, è arrivata una bottiglia direttamente in campo, l'ultimo di una serie di atteggiamenti certamente censurabili. Il direttore di gara ha chiesto anche un annuncio dall'altoparlante: se continuano così, possono arrivare gravi conseguenze.