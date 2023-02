L'allenatore delAntoineè intervenuto in conferenza stampa verso la gara di domani contro la. Queste le sue parole:"Merlin, Joel e Joao sono quasi pronti per la partita. Gana si è allenato ed è a disposizione del gruppo. Anche Castelletto si è allenato e ci sarà"."Siamo preparati per questa partita anche se la parte più dura e difficile è quella che ancora deve arrivare. Ci siamo chiesti come possiamo fare ma ci prepareremo oggi e domani. Siamo molto motivati. Vogliamo dare tutto per i nostri tifosi, fare qualcosa di mai visto qui al Nantes, battere ed eliminare una squadra italiana"."Conosciamo la Juventus, Allegri è un grande tecnico. Il loro obiettivo è vincere l'Europa League per raggiungere la qualificazione in Champions League, ci aspettiamo una grande gara domani"."Già nella gara di andata la Juve era aggressiva, molto, ma abbiamo difeso bene. Fermare Di Maria? Ho notato un grande giocatore all'andata, è stato il migliore in campo. Il migliore tra tutti i 22, domani spererei che non giocasse così bene"."Domani ci saranno Simon, Ganago e Delort. Con loro abbiamo la possibilità giocare più offensivi, per noi si tratta di tre giocatori chiave. Sia che subentrino dalla panchina sia che partano titolari, possono fare la differenza. Però dobbiamo segnare dei gol per qualificarci"."Si tratta della forza di questo gruppo: siamo in grado di affrontare le sfide ma in questo caso l'avversario è la Juventus, non sono uguali. Non siamo abituati a giocare contro squadra del genere che spesso sono in Champions League. Per loro è la prima volta in Europa League, ci aspettiamo una grande gara ma possiamo diventare delle leggende della storia del club in caso di vittoria. Sappiamo di poter vincere, chiaramente non sarà semplice ma c'è questa possibilità"."La scorsa stagione si sono viste cose pazze come la vittoria contro il PSG, il 5-2 al Bordeaux, la vittoria della Coppa. I tifosi si meritano queste ricompense. Abbiamo l'obbligo di rimanere calmi, abbiamo preparato la gara in maniera serena ma i tifosi devono sapere che faremo di tutto per vincere. Sentiremo la motivazione di tutti ma dovremo anche fare attenzione, questa pressione può penalizzarci"."Non è sicuramente importante solo per quanto riguarda noi. Nel caso in cui la Juventus perdesse farebbe una figuraccia, se perdiamo proseguiamo con i nostri obiettivi"."Vorrei i fuochi d'artificio. Mi ricordo bene l'Olympiakos, è stato pazzo, c'erano petardi, fuochi, ma c'è anche altro modo di portare passione. L'importante è non penalizzare tutto lo stadio".