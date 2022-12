Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Troyes, l'allenatore delAntoineha fatto anche un accenno al match dicontro la Juve del 16 febbraio. Ecco il suo commento: "È importante ripartire in campionato nel migliore dei modi per arrivare in buone condizioni alla sfida di Europa League contro la. I giocatori conoscono l'importanza di queste partite, abbiamo insistito molto".