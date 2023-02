Antoine, allenatore del Nantes, parla così in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus."Hadjam non ci sarà, ha avuto un problema al ginocchio. Mostafa? Domani conteremo su di lui, domani avrà un ruolo più importante, ma non c'è solo lui. Abbiamo recuperato Simon ed è bene averlo"."Non è diverso, l'Europa League è una competizione europea e serve grande esperienza. Domani è un debutto, servirà difendere e attaccare, senza ipotecare il ritorno. A casa avremo poi il nostro dodicesimo uomo, cerchiamo di arrivarci al meglio"."Sono consapevole del fatto che abbiamo fatto un lavoro eccezionale, siamo nel marasma e non ce ne rendiamo tanto conto. Bisogna continuare a lavorare e a creare buoni auspici. La Juve è un monumento del calcio, sappiamo che sarà difficile, ma come diceva Moussa abbiamo andata e ritorno. Entrambe sono partite importanti, bisogna affrontarle in questo modo. Sono consapevole che stiamo lavorando bene. Abbiamo sempre fame"."Diciamo di sì, siamo nel pieno delle cose. Siamo l'unica a giocare su tre livelli diversi. Pensiamo alle grandi squadre, è la prima volta che viviamo quest'avventura. Non abbiamo l'abitudine ma siamo qualificati a un buon livello in coppa di Francia. Abbiamo sempre fame di vincere"."I miei giocatori sono molto sereni. Siamo partiti con l'idea di lavorare bene. Concentrati sull'Europa League, su questa competizione. Un premio. Abbiamo lavorato bene dopo i Mondiali, fatto tutto quello che serviva per arrivarci al meglio. Consapevoli di poter far male, possiamo anche prendere una bella scrollata, siamo arrivati qui carichi"."Dovute alle assenze? Anche se non ci fossero stati assenti, giochiamo comunque con la Juventus. Dubbi e difficoltà ci sono sempre. Oggi faremo il punto con alcuni giocatori per vedere la condizione. Non voglio trovare scuse, però: non arriveremo a dire che non faremo risultato per le assenze. Dobbiamo bilanciare le assenze con concentrazione e gruppo consolidato"."Fa parte dei favoriti. Ma se ho capito bene c'è United-Barcellona, che potrebbero essere avversari. Ho sentito Allegri dire bisognerà vincere l'Europa League per rientrare in Champions l'anno prossimo. La Juve fa parte dei grandi e fa parte a pieno titolo dei favoriti"."Sulla carta l'incontro di domani è già in tasca alla Juve, se vogliamo guardare come gioca, la sua storia. E' stata penalizzata di 15 punti, poi ci sono tante squadre nell'arco di 3 punti in Serie A che rientrano nella rosa dei favoriti. Sicuramente sono più forti di noi, hanno giocatori con grande esperienza, è una grande squadra e a pieno titolo è tra i favoriti. Cerchiamo di compensare la nostra esperienza non solo domani ma nelle due partite"."Giocate per Ganago? Sì, non ho ancora detto niente, ma siamo tutti con lui, tutti vicini a lui. Ci raccogliamo tutti in un abbraccio, ci sarà tempo di rivederli. Dopo il Lorient, abbiamo avuto una domenica sera molto complicata. Abbiamo pensato a lui e ci siamo raccolti attorno a lui. Domani continueremo a parlare del match, poi torneremo a lui. Certamente giochiamo per noi e per lui, per i tifosi, e abbiamo un pensiero per Ganago e la sua perdita"."Abbiamo meritato per essere qui, fatto di tutto per giocare contro le più grandi squadre. Siamo qui, eravamo un po' gli underdogs della fase eliminatoria. Abbiamo affrontato l'Olympiakos, era favorito. Eppure siamo noi qui contro la Juve. Impariamo da ogni partita, da ogni vittoria. Chiaro: non vogliamo uscire. Non vogliamo pensare che la nostra avventura s'interrompa. Chiaro che la Juventus pensi alla stessa cosa, è una grande sfida, soprattutto per noi. Se vogliamo passare l'ostacolo dobbiamo fare due grandi partite".