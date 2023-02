Kombouaré, allenatore del Nantes, ha parlato dopo il ko 3-0 contro la Juve: "Non c'è niente da dire, oggi sono stati superiori. Abbiamo perso la partita presto, fino al 2-0 c'eravamo, ma dopo il gol e il rosso era finita.Come ho detto, la Juve è stata superiore, ma siamo orgogliosi del cammino fatto. I tifosi fino alla fine sono stati incredibili con noi, li ringrazio per il supporto. Siamo stati qui contro la Juve, è una straordinaria, soprattutto dopo l'1-1 dell'andata, abbiamo riempito lo stadio, ringrazio i tifosi.Cartellino rosso? Credo sia stato severo. Non era volontario, il braccio era vicino al corpo. Ma ancora è una decisione del Var, l'arbitro a volte non vede e poi la decisione è del Var. Il rigore c'era, ma il rosso è severo, possiamo star qui a parlarne per 10 anni.Di Maria ci ha fatto male oggi. Senza Chiesa, il giocatore più importante della Juve, ci ha pensato lui. Era ovunque, era impossibile da marcare. Il primo gol solo lui poteva pensarlo, nelle grandi partite sono i grandi giocatori che fanno la differenza. La Juve li ha e Di Maria in 10' ha cambiato la gara.Sempre possiamo fare meglio, facile dirlo dopo una sconfitta. Sono io il responsabile di questo.Il bilancio è molto positivo. Sono contento del viaggio, adesso che ci siamo arrivati, vogliamo ripeterci in vista del prossimo anno".