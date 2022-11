Il CEO delFranckha parlato ai microfoni de L'Equipe in vista della sfida dicontro la. Ecco il suo commento: "Abbiamo avuto la mano pesante. Quando si arriva in questa fase di una competizione europea, è inevitabile che ci sia un big. La Juventus è un’istituzione del calcio europeo, una squadra grandissima. Siamo molto contenti. Siamo gli outsider e ci divertiremo a giocare contro i bianconeri alla Beaujoire. Non vediamo l’ora di accogliere la Juve e soprattutto di scoprire il suo magnifico stadio".