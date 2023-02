, tutto lui, basta e avanza. Il primo tempo della Juventus è Angel-centrico, con il numero 22 che si inventa un gol magico nella bolgia iniziale che calma lo Stade de la Beaujoire, poi anche la serpentina del raddoppio. Laringraziano, lui è lì per questo e così è senza dubbio un'altra cosa. Il resto, uno in più per l'espulsione di Pallois (fallo di mano per evitare un gol), è gestione, che potrebbe anche essere migliore. Le occasioni comunque arrivano solo per i bianconeri, con Locatelli e Kostic: un palo scheggiato e uno pieno. Unica nota da migliorare proprio il palleggio, con un altro gol da cercare per chiudere i conti.