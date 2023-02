Ritorno del turno playoff di. Lariparte dall'1-1 dello Stadium e arriva acon la necessità fortissima di una vittoria. Tempi regolamentari oppure oltre: non importa. Il passaggio agli ottavi è un grande obiettivo dei ragazzi di Allegri, che nella serata di ieri sono arrivati in Francia e che oggi vanno in campo per portare a casa la possibilità di proseguire nella competizione europea.La partita sarà in diretta TV e streaming su Sky Sport, NOW e DAZN. Su IlBianconero.com, tutte le ultime notizie, commenti, pagelle e post partita, direttamente da Nantes.Nella gallery qui in basso, le probabili scelte dei due allenatori per il match di Europa League.