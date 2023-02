Tutti promossi. Anche, che ha ricevuto il voto più basso dai principali quotidiani online. Il voto più alto? Naturalmente Angel, che prende 9 su tutti i giornali: "Che notte - scrive Gazzetta -. Solo l'orgoglio dei francesi gli toglie la standing ovation, ma ha mostrato com'è bello il calcio interpretato da lui. Erano 23 anni che un bianconero (Inzaghi) non faceva tris in coppa".? Da 7, su tutti i giornali: "L'importante era andare avanti e non chiudere la stagione qui. Di Maria è il suo miglior alleato, Kean al posto di Vlahovic è una mossa che si vede poco, ma la squadra segue l'argentino e non sbaglia".