Quanti episodi in. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport:"Decisissimo lo spagnolo Sanchez in occasione del rigore concesso alla Juve al 17’: Pallois da terra poco fuori la linea di porta devia il colpo di tacco di Di Maria, indirizzato nello specchio, alzando lateralmente il gomito sinistro; nonostante la postura scomposta, il difensore tiene lo sguardo fisso sul pallone e l’arbitro, ben posizionato, certifica l’intenzionalità del gesto estraendo giustamente il rosso per aver negato la segnatura di una rete. Al 63’, proteste di Kean che va a terra in area francese dopo un doppio duello: più evidente la prima spinta sulla schiena a opera di Traore, ma non tale da giustificare un calcio di rigore; il Var di prassi lascia al campo la valutazione dell’intensità dei contatti. Al 78’, la tecnologia di porta sancisce il tris di Di Maria, superfluo visionare il contatto Lafont-Alex Sandro nella stessa azione".