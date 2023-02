All'andata l'arbitraggio ha fatto discutere non poco, soprattutto per il mancato rigore concesso ai bianconeri nel finale. Questa sera è lo spagnolo Josè Mariaa dirigere il match tra, valido per il ritorno dei playoff di. In campo con lui allo Stadio della Beaujoire gli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, oltre al quarto ufficiale Pablo González Fuertes. Al Var Juan Martínez Munuera, affiancato da Ignacio Iglesias Villanueva. Fischio d'inizio alle 18.45.INTERVALLO18' - RIGORE PER LA JUVE, ESPULSO PALLOIS! Corretto il rosso per il giocatore del Nantes, che da terra colpisce con la mano la palla dopo un'azione ubriacante in area di Di Maria.1' - Al via il match!