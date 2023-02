One way or another. Una strada o l’altra. La Juve riparte dopo l’1-1 dello Stadium, direzione Nantes: toccherà vincere in Francia per dare almeno continuità al grande obiettivo stagionale (una volta svaniti gli altri): andare avanti il più possibile in Europa League.



LA DIRETTA



12:05 - Squadra in campo per il riscaldamento. C'è Pogba, non si vede Chiesa con il gruppo



12:10 - Mentre prosegue il riscaldamento, dalla Next Gen sono presenti Sersanti e Barrenechea



12:13 - Allegr ia colloquio con Cherubini, come si vede nelle immagini in gallery



12:19 - Dopo il riscaldamento il torello. Nel frattempo Chiesa sta lavorando da solo in palestra



Al JTC della Continassa, le immagini dell’allenamento aperto della vigilia, nel quale Allegri proverà le ultime mosse prima di partire verso il nord di Francia. FOTO e VIDEO sono nella gallery in basso.