Ladi Massimiliano, dopo la vittoria di La Spezia in Serie A, è chiamata al successo in terra francese, se non vuole salutare anzitempo anche l'Europa League, dopo aver abbandonato la Champions ai gironi: alle 18.45 allo Stadio della Beaujoire di Nantes, nel playoff di ritorno della competizione, i rivali sono gli uomini di Antoine Kombouaré, che in Ligue 1 fanno fatica ma che all'andata hanno fermato i bianconeri a Torino sul risultato di 1-1, con i gol di Vlahovic e Blas.