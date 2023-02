Laha reso nota la squadra arbitrale scelta per dirigere il match di giovedì sera tra, valido per il ritorno dei playoff di. Ad arbitrare sarà lo spagnolo Josè Maria, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto; designato come quarto ufficiale Pablo González Fuertes. Al Var Juan Martínez Munuera, affiancato da Ignacio Iglesias Villanueva. Fischio d'inizio allo Stadio della Beaujoire alle 18.45.