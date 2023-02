Un gol incredibile, una magia che ha lasciato tutti di stucco. Anche lastessa. Memorabile la risposta del club bianconero a un suo stesso tweet dopo il gol di Angelche ha sbloccato il match contro il: una gif, già più volte utilizzata come base per simpatici meme, con Massimilianovisibilmente stupito, in questo caso per il talento e la classe del Fideo. Qui sotto il post e la replica.