Sono cinque i giocatori diffidati tra Nantes e Juventus che con un altra ammonizione salterebbero l'eventuale ottavo di finale di Europa League. Tre sono francesi, ovvero Castelletto, Girotto e Mohamed. Per la Juve invece a "rischio" sono Danilo e Miretti. Quest'ultimo è infortunato e non è stato convocato per la sfida di domani.