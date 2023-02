Il Nantes ha diramato un comunicato ufficiale dopo la gara contro la Juventus di ieri sera allo Stadium. Di seguito il comunicato:"L’FC Nantes desidera deplorare la situazione che ha coinvolto i tifosi gialloverdi, nell’andata di Europa League di questo giovedì, a Torino. Infatti, la partita che si svolge all’aperto, sono le regole delle autorità locali che vigono, con vincoli pesanti da loro imposti e che erano noti a tutti. Alcuni tifosi del Nantes hanno presentato biglietti che non corrispondevano all’identità dei loro possessori, creando un blocco agli ingressi dello stadio. Diverse centinaia di abitanti di Nantes si sono poi ritrovati bloccati, in un clima di grande tensione. L’FC Nantes si rammarica di questa situazione, ringrazia i tifosi per il loro sostegno e augura loro un buon ritorno al Nantes. Ci vediamo giovedì prossimo per provare a continuare questa incredibile avventura. Forza Nantes!".