A L'Equipe i tifosi delhanno lasciato alcune testimonianze dopo la trasferta di Torino contro la. Il viaggio è stato molto criticato per l’accoglienza che i sostenitori francesi hanno ricevuto dalle autorità italiane. ‘è stata la denuncia di alcuni che hanno lamentato i tempi d’attesa prima e dopo la partita e le condizioni con cui hanno vissuto la partita di Europa League. Molte lamentele verso i controlli troppo severi, anche per i disabili. L’ingresso nel settore ospiti sarebbe avvenuto con estremo ritardo rispetto al riscaldamento e addirittura al calcio d’inizio. Addirittura l’attesa sarebbe stata lunga, con i tifosi ammassati per almeno un'ora.