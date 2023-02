Qui #Nantes i tifosi della #Juventus si scaldano verso la gara delle 18.45 in un pub e cantano per Gianluca #Vialli pic.twitter.com/umroEFKUjE — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 23, 2023

Dall'interno di un pub di, un gruppo di tifosi della Juventus in attesa della partita, hanno voluto ricordare Gianluca. Un misto di tifosi italiani e francesi nella trepidante attesa della gara di Europa League ne approfittano per socializzare tra loro con birre e cori. Tra questi quello per ricordare lo scomparso Gianluca Vialli. Di seguito il video dal nostro inviato a Nantes.