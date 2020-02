In un'intervista alla CNN ha parlato l'esterno portoghese dell'Orlando City, Luis Nani. Tema principale dell'intervista è stato il numero 7 della Juventus, Cristiano Ronaldo con cui ha condiviso il titolo europeo con la Nazionale poroghese e il periodo vincente al Manchester United. Ecco le sue parole: "l suo segreto è lo sforzo che pone in tutti gli allenamenti. Si prepara sempre al massimo. Inoltre è uno specialista per quel che riguarda la preparazione mentale e del corpo per la partita, è per questo che riesce a segnare ancora tanti gol e ad essere ancora il migliore al mondo".