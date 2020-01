Nani, talento portoghese ex United, ha parlato ai microfoni di Tribuna Expresso, rivelando un retroscena di mercato: “Quando Ferguson se n’è andato, volevo andarmene anche io. Pensavo fosse il momento giusto, erano successe cose che mi avevano fatto arrabbiare. Pensavo di dovermi trovare un’altra squadra, in un altro campionato. Ma non era facile. Lo United non mi avrebbe lasciato andare così facilmente. Dopo il rinnovo nel 2013 mi sono infortunato, ma nonostante fossero arrivate migliaia di proposte per me, il club pensava che con il rinnovo io sarei rimasto”. JUVE - “Mentre recuperavo dal mio infortunio, dovevo andare alla Juventus. Era tutto fatto. La Juventus mi voleva, lo United aveva detto di sì, l’allenatore aveva dato il suo ok. E poi all’ultimo minuto, a mercato praticamente chiuso, allo United decidono che non vogliono più fare l’affare e che non mi avrebbero lasciato andare. Ho chiesto loro perché, mi hanno risposto solamente ‘tu resti qui, non te ne vai’. Ero arrabbiato per come erano andate le cose, ma almeno pensavo che volessero tenermi perché ero importante per il club”.