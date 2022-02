Gianluca Nani, a TWM Radio, ha parlato così della Juventus: "Hanno preso un centravanti fortissimo, forse il migliore in circolazione in Italia, e un ottimo centrocampista. Più un giovane di bellissime speranze: come mercato è ottimo, poi parlerà il campo. Come inserimento dovrebbe essere rapido, nonostante siamo a gennaio: solo Zakaria non conosce la Serie A, ma alla lunga la qualità verrà fuori".