L'ex calciatore di Manchester United e Lazio Nani, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto accaduto ad Old Trafford nella sfida contro il Tottenham, in cui Cristiano Ronaldo decide di abbandondare la panchina 5 minuti prima del fischio finale.'Non ho mai visto Cristiano uscire dal campo prima della fine delle gare. Non so cosa sia successo in quel momento, forse doveva andare in bagno. Sappiamo tutti che è un professionista e lavora sodo per essere in campo smepre. Magari c'era un pò di frustrazione per non aver giocato ma questo è legato alla voglia di voler giocare'.